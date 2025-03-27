Уехавшие из "кровавой России" иноагенты вдруг сменили риторику.
"Мы все ошибались". Ходорковский ответил убежавшим, когда им можно будет вернуться в Россию
Комментарии
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Зоя
...цинично все врут, что ошиблись,все помнят и не забыли ничего ,просто, в погоне за бесконечными халявными грантами,они давно забыли,что такое труд . цинично предали свою родину,землю отцов и дедов, оплевывая собственную культуру и нацию,народ, рассчитывали,что их кошельки никогда не опустеют,а тут,ой.... ,а мы не на ту лошадь поставили,ой...,она уже сдохла,а где деньги!??? Кошелек пустооооой!!! Самое страшное,они за 33 сребреника продали все!!!!
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15 час.
АС
Александр Сысоев
Конечно, они сильно все ошиблись: они думали век жить на деньги USAID, а оказалось, что не больше трех лет. А больше на Западе это маленькое, но сильно воняющее гавно никому не нужно.
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13 час.
Ф
Фил
Ага, вернуться через 10 лет, в кандалах.
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13 час.
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