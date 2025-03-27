"Мы все ошибались". Ходорковский ответил убежавшим, когда им можно будет вернуться в Россию

Зоя

...цинично все врут, что ошиблись,все помнят и не забыли ничего ,просто, в погоне за бесконечными халявными грантами,они давно забыли,что такое труд . цинично предали свою родину,землю отцов и дедов, оплевывая собственную культуру и нацию,народ, рассчитывали,что их кошельки никогда не опустеют,а тут,ой.... ,а мы не на ту лошадь поставили,ой...,она уже сдохла,а где деньги!??? Кошелек пустооооой!!! Самое страшное,они за 33 сребреника продали все!!!!