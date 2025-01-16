За 2024 год уличные камеры Астрахани зафиксировали 83 человек, бросавших мусор в неположенных местах

Муниципальное учреждение «Чистый город» по камерам видеонаблюдения, подключенным к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» и «Умный город», регулярно ведет мониторинг городских контейнерных площадок.
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