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Хитрые планы и их цена

Хитрые планы и их цена

9.02.2022, среда. Президент Франции после переговоров в Москве и Киеве описал последовательность шагов, которые, по его мнению, снимут разночтения по порядку выполнения минских соглашений и смогут защитить территориальную целостность Украины.

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