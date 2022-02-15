Хитрые планы и их цена

9.02.2022, среда. Президент Франции после переговоров в Москве и Киеве описал последовательность шагов, которые, по его мнению, снимут разночтения по порядку выполнения минских соглашений и смогут защитить территориальную целостность Украины.
9.02.2022, среда. Президент Франции после переговоров в Москве и Киеве описал последовательность шагов, которые, по его мнению, снимут разночтения по порядку выполнения минских соглашений и смогут защитить территориальную целостность Украины.
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