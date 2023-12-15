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Закон и Порядок

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"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"

"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"

Вчера,  во  время   обсуждения   в  телеграме    ситуации  в   кукуевском   метро,      одна  дама-комментатор  рассказала,  что    похожие      инфраструктурные      процессы  развиваются   практически  во  всех      постсоветских  странах,  в  частности,   в  Казахстане,    где сейчас вырисовывается апокалипсис из-за износа теплосетей по всей стране сразу,  и  прислала    ссылку  на   пост,    где  цитировались   откровения   некоей      казахской   националистки.

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