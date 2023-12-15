"Русский, мы обоср@лись, отстирай нам штанишки!"

Вчера, во время обсуждения в телеграме ситуации в кукуевском метро, одна дама-комментатор рассказала, что похожие инфраструктурные процессы развиваются практически во всех постсоветских странах, в частности, в Казахстане, где сейчас вырисовывается апокалипсис из-за износа теплосетей по всей стране сразу, и прислала ссылку на пост, где цитировались откровения некоей казахской националистки.