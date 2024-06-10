Расчет гаубицы "Мста-СМ2" уничтожил украинскую РСЗО "Град" на окраине Ямполя

Скриншот видео Расчет 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-СМ2" группировки войск "Запад" в рамках контрбатарейной борьбы поразил украинскую РСЗО "Град" на окраине населенного пункта Ямполь Краматорского района в ДНР.
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