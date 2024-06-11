Биологи нашли способ снизить потери урожая злаковых культур из-за засухи

Результаты исследования опубликованы в журнале Plants (Q1). «Действие засухи на растения проявляется в подавлении роста, уменьшении площади листьев, длины побегов и корней, нарушению процессов фотосинтеза, – поясняет старший научный сотрудник лаборатории биохимии и молекулярной биологии БИ ТГУ Лилия Коломейчук.
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