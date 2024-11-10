15+ доказательств, что маникюр - дело нескучное

Красивые здоровые ногти всегда смотрятся отлично. Кто-то ухаживает за ними самостоятельно, а кто-то предпочитает довериться мастеру, в особенности, если речь идет не только об уходовых процедурах, но и об оригинальном дизайне.
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