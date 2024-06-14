В Ивановской области сотрудники УМВД региона провели оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал-2024», направленные на пресечение незаконной миграции

На территории Ивановской области в рамках федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками подразделений полиции региона во взаимодействии с представителями иных силовых ведомств были проведены масштабные проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации.