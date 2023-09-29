Чем знаменит умерший экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Райков

29 сентября на 85-м году жизни в Москве скончался первый мэр Тюмени Геннадий Райков. Он избирался в Госдуму РФ трех созывов с 1995 по 2007 годы от Тюменской области, возглавлял группу парламентариев «Народный депутат» и руководил «Народной партией РФ».