Чем знаменит умерший экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Райков

29 сентября на 85-м году жизни в Москве скончался первый мэр Тюмени Геннадий Райков. Он избирался в Госдуму РФ трех созывов с 1995 по 2007 годы от Тюменской области, возглавлял группу парламентариев «Народный депутат» и руководил «Народной партией РФ».
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