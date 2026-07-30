В РЖД удивились возможности взимании платежа за аренду железных дорог Армении

В последние дни в информационном поле всплыла любопытная новость: РЖД, по словам главы компании Олега Белозерова, узнала из прессы о том, что с них якобы хотят взыскать плату за аренду железных дорог Армении.
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