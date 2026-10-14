GIAN EHRENZELLER/EPA/TASS Мэр Киева Виталий Кличко в среду на заседании Верховной рады заявил, что украинские власти развернули лживую кампанию против городского руководства, пытаясь возложить на него ответственность за срыв отопительного сезона.
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