ФК "Спартак" хочет выкупить главного тренера "Краснодара" Ивича

Под руководством сербского наставника "чёрно-зелёные" вышли в лидеры чемпионата России.Руководство ФК "Спартак" хочет переманить тренера "Краснодара" Владимира Ивича на пост наставника вместо Гильермо Абаскаля.
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