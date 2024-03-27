Банки Турции, Китая и ОАЭ отклоняют платежи из России

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) опасаются вторичных санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.