В Челябинской области школьники стали жертвами мошенников, поверив «завучу»

Дети сообщили цифры из присланного смс-сообщения. Пострадавшие проживают в городе Коркино. В полиции они рассказали такую историю: им позвонил человек, который представился завучем школы, в разговоре у ребят попросили код для доступа в личный кабинет школьного сайта.