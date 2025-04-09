В Челябинской области школьники стали жертвами мошенников, поверив «завучу»

Дети сообщили цифры из присланного смс-сообщения. Пострадавшие проживают в городе Коркино. В полиции они рассказали такую историю: им позвонил человек, который представился завучем школы, в разговоре у ребят попросили код для доступа в личный кабинет школьного сайта.
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