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7-я игра в финале Кубка Стэнли будет впервые с 2019 года. Гости выиграли 3 последних таких матча

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1, 3-3). Седьмой и решающий матч в финале плей-офф НХЛ состоится впервые с 2019 года, когда «Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в гостях и выиграл серию (4-3).

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