В Бордо полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивных участников демонстрации против роста цен на центральной площади Виктуар.
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