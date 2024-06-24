Главный парк Челябинска закроют для посещений

В конце недели парк имени Гагарина закроют для подготовки к областному выпускному. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в пятницу, 28 июня, в Челябинске пройдет масштабный праздник для школьников – «Атомный выпускной».