Главной причиной называют несоответствие формулировок в документах на землю требованиям ведомства Социальный фонд России (СФР) не разрешает семьям использовать материнский капитал для возведения частных домов из-за обновленных формулировок в законах о садоводстве и материнском капитале, сообщает газета "Известия".