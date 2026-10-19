Главной причиной называют несоответствие формулировок в документах на землю требованиям ведомства Социальный фонд России (СФР) не разрешает семьям использовать материнский капитал для возведения частных домов из-за обновленных формулировок в законах о садоводстве и материнском капитале, сообщает газета "Известия".
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