Комментарий на злобу дня.Суд в Донецке вынес приговор Татьяне Монтян (внесена в список экстремистов и террористов) по делу об экстремизме.
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