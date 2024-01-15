Залужный рассказал США о планах ВСУ на 2024 год

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном сообщил о результатах … .
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