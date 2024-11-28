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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg узнал об антимонопольном расследовании против Microsoft в США

В США началось масштабное антимонопольное расследование в отношении Microsoft, узнал Bloomberg. Федеральная торговая комиссия изучит все аспекты деятельности компании — от облачных вычислений и лицензирования ПО до предложений по кибербезопасности и ИИ-продуктов.

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