Кинологи посоветовали отказаться хозяевам собак от физических наказаний

Вместо этого необходимо сосредоточиться на работе с психологией питомца.Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак отказаться от применения физической силы, а вместо этого сосредоточиться на работе с психологией питомца.
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