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Письма киевлян в Россию: "Мы все теперь оказались в ловушке"

Письма киевлян в Россию: "Мы все теперь оказались в ловушке"

Царьград Жительница Киева незадолго до начала СВО переехала в Россию и так здесь и осталась. О том, как сейчас живёт её родной город, она узнаёт, общаясь в соцсетях с оставшимися там знакомыми.

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Комментарии
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Ина Куликова
Конечно, ваши не скакали, все больше русские с кастрюлями на башке и печеньками в зубах, требуя кружевнъе трусики и ЕС. &quot;А Колумб ни в чем не виноват&quot;( цитата).
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3 час.
Галина Дьячина
Моя двоюродная сестра с мужем военным в отставке уехали при СССР в Киев .. брат уже ее предупреждал.. в 2014 предлагал переехать сюда.. говорил, что может будет &quot;лихо &quot;.она визжала, что надо.. так и внуки пойдут воевать.. теперь ни слуху.. ни духу.. и где эти внуки...
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3 час.
Поль Меерсон
Не ту страну назвали Гондурасом!
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3 час.

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