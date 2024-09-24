Письма киевлян в Россию: "Мы все теперь оказались в ловушке"

Конечно, ваши не скакали, все больше русские с кастрюлями на башке и печеньками в зубах, требуя кружевнъе трусики и ЕС. "А Колумб ни в чем не виноват"( цитата).

Галина Дьячина

Моя двоюродная сестра с мужем военным в отставке уехали при СССР в Киев .. брат уже ее предупреждал.. в 2014 предлагал переехать сюда.. говорил, что может будет "лихо ".она визжала, что надо.. так и внуки пойдут воевать.. теперь ни слуху.. ни духу.. и где эти внуки...