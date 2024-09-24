Царьград Жительница Киева незадолго до начала СВО переехала в Россию и так здесь и осталась. О том, как сейчас живёт её родной город, она узнаёт, общаясь в соцсетях с оставшимися там знакомыми.
Письма киевлян в Россию: "Мы все теперь оказались в ловушке"
Комментарии
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Ина Куликова
Конечно, ваши не скакали, все больше русские с кастрюлями на башке и печеньками в зубах, требуя кружевнъе трусики и ЕС. "А Колумб ни в чем не виноват"( цитата).
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3 час.
Галина Дьячина
Моя двоюродная сестра с мужем военным в отставке уехали при СССР в Киев .. брат уже ее предупреждал.. в 2014 предлагал переехать сюда.. говорил, что может будет "лихо ".она визжала, что надо.. так и внуки пойдут воевать.. теперь ни слуху.. ни духу.. и где эти внуки...
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3 час.
Поль Меерсон
Не ту страну назвали Гондурасом!
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3 час.
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