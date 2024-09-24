Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Compton
    Ну отвечать теперь - родителям , так как они еще «дети», но в сми надо об этом говорить :сколько лет дали родителям и...Двое подростков с...
  • А Кудасов
    В богатой стране при нищем народе руководство и ГД могут позволить безнаказанные шалости детишкам. Инфляция, рост цен...Двое подростков с...
  • ninikooo Митусова
    Губернатора нужно снять с должности, и мальчишка пусть занимается чем хочет. Поступит в Йелль и станет одним предател...А не находится ли...

Прощай немытая Россия

Прощай немытая Россия

Попрощавшаяся с Россией Кристина Орбакайте начала избавляться от своих активов в РФ стоимостью более полумиллиарда рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх