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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку. До вступления в должность нового кабинета министров Каллас продолжит исполнять обязанности, сообщает интернет-портал телекомпании ERR.

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