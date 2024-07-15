Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку. До вступления в должность нового кабинета министров Каллас продолжит исполнять обязанности, сообщает интернет-портал телекомпании ERR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии