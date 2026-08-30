Отечественные элиты уже не прозападные, вопрос в том, в достаточной ли мере они пророссийские Дмитрий Родионов Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Материал комментируют: Александр Ведруссов Владимир Сапунов Противники решили бы, что о Россию можно вытирать ноги, если бы Москва не признала независимость Южной Осетии и Абхазии, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете «Южная Осетия» в годовщину признания РЮО и Абхазии в 2008-м.
Шаг вперед — два назад: Россия могла бы действовать на Украине решительнее. Что мешает?
Комментарии
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Александр Мельников
В 2008 и Медведев был молод, и наш дедушка был горяч и весел -- катался на медведях с голым могучим торсом, не брезговал прогулками на жёлтых "Калинах" и краснокнижных журавлей сопровождал на Юга!, вот почему и войнушку 08.08.08 за неделю, и абхазов признать не зассали. Сегодня Тишайший затих совсем, старость. И война пятый год, и анкоридж раз в год, и "экономику остудили сознательно", и Кубу, Сирию, Венесуэлу просрали......
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3 н.
Стефания Новак
Он устал и это сказывается на полите страны. военные готовы в бой , но им не дают действовать смело и дерзко. поэтому и топчемся на одном месте и бомбим а народ простой на Украине страдает. Они не могут бороться так как мужиков забрали на фронт некоторых поубивали или покалечили, а что им делать, они боятся за своих детей. кто думал что в наше время будет такая жестокая война. Жириновский нам обещал, что не будет повтора 1941 года. Но он ошибся....
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3 н.
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