Шаг вперед — два назад: Россия могла бы действовать на Украине решительнее. Что мешает?

В 2008 и Медведев был молод, и наш дедушка был горяч и весел -- катался на медведях с голым могучим торсом, не брезговал прогулками на жёлтых "Калинах" и краснокнижных журавлей сопровождал на Юга!, вот почему и войнушку 08.08.08 за неделю, и абхазов признать не зассали. Сегодня Тишайший затих совсем, старость. И война пятый год, и анкоридж раз в год, и "экономику остудили сознательно", и Кубу, Сирию, Венесуэлу просрали......

Стефания Новак

Он устал и это сказывается на полите страны. военные готовы в бой , но им не дают действовать смело и дерзко. поэтому и топчемся на одном месте и бомбим а народ простой на Украине страдает. Они не могут бороться так как мужиков забрали на фронт некоторых поубивали или покалечили, а что им делать, они боятся за своих детей. кто думал что в наше время будет такая жестокая война. Жириновский нам обещал, что не будет повтора 1941 года. Но он ошибся....