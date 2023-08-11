Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию

эти вопросы к главкому, и если нет ответа, значит глас вопиющих в пустыне................ а пустыня эта - отсутствие идеологии в государства, и это то же вопрос к главкому.

Алексей Горшков

Да вообще с Екатеринбургом что-то неладное творится... По-моему - бурное развитие там "пятой колонны",которое видно невооружённым взглядом,связано с наиболее эффективной подпольной группировкой,связанной с иностранными спецслужбами! В голову лезет Новочеркасск-62 - я всё время удивлялся: "Как это - в суперцентрализованном СССР "буза" совершилась только в одном городе"? Единственный вывод - подпольная антисоветская ячейка там наиболее эффективной была! Мало кто связывает бунт в Новочеркасске с советско-американским геополитическим осложнением, приведшим В ТОМ ЖЕ 1962 году к Карибскому кризису! По-моему,это - НЕ СОВПАДЕНИЕ !!! Пора правильные выводы делать! Если превентивно НАШИ спецслужбы работать не будут - дождёмся опять человеческих жертв уже в Екатеринбурге!