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Упали словно подкошенные: как удар молнии поразил восемь футболистов

Упали словно подкошенные: как удар молнии поразил восемь футболистов

РЕН ТВ Группа ученых провела исследование силы удара копья конного рыцаря. В ходе эксперимента удалось подтвердить, что сила его удара превосходила любое другое оружие Средних веков, включая луки, арбалеты и копья пеших воинов.

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