Россельхознадзор прекратит сертификацию гвоздик из Эквадора с 9 февраля

Причина, названная ведомством, это обнаружение в цветах опасной для растений болезни. Помимо гвоздик, Россельхознадзор собирается приостановить сертификацию эквадорских бананов в связи с обнаружением в них мухи-горбаткиБеспокойство из-за гвоздик.