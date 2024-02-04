Россельхознадзор прекратит сертификацию гвоздик из Эквадора с 9 февраля

Причина, названная ведомством, это обнаружение в цветах опасной для растений болезни. Помимо гвоздик, Россельхознадзор собирается приостановить сертификацию эквадорских бананов в связи с обнаружением в них мухи-горбаткиБеспокойство из-за гвоздик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии