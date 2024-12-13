"Баба Яга" сбита в Ленинградской области: Цель украинского шпиона назвали источники

Украинский разведывательный беспилотник "Баба Яга" сбит в Ленинградской области, сообщают источники.По данным телеграм-канала База, украинский разведывательный беспилотный аппарат был сбит около 22 часов 12 декабря.
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