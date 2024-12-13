Царьград
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Царьград

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Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Он же убийца🤬смертную казнь пора вернуть для таких тварей💯Обвиняемый по дел...
  • Светлана Зуева
    Как почитаешь Царьград,так уже и войну проиграли.....в военное время таких паникеров стреляли......Враньё об ССО КНД...
  • Амара Карпова
    мало для этой грязной шлюхи🤮Апелляция оставил...

"Баба Яга" сбита в Ленинградской области: Цель украинского шпиона назвали источники

"Баба Яга" сбита в Ленинградской области: Цель украинского шпиона назвали источники

Украинский разведывательный беспилотник "Баба Яга" сбит в Ленинградской области, сообщают источники.По данным телеграм-канала База, украинский разведывательный беспилотный аппарат был сбит около 22 часов 12 декабря.

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