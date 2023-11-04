Депутат кнессета заявил о поддержке израильтянами преступлений в Газе

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Резкий всплеск расизма и радикализма сейчас наблюдается в Израиле – представители палестинской общины подвергаются гонениям, заявил в интервью "Известиям" экс-председатель партии "Объединенный арабский список" в кнессете еврейского государства Ибрагим Сарсур.
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