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Святогорский узел взят: неужели опять «авансовый доклад»?
Почти неделю назад российское военное ведомство официально объявило об освобождении Святогорска (ДНР). У всех, кто внимательно следит за развитием ситуации в зоне СВО, это сообщение вызвало, как минимум, большие вопросы. Ведь буквально накануне российские околовоенные паблики рассказывали об очень тяжёлой обстановке, сложившейся для наших войск как раз-таки на этом направлении. Так где же истина?
Патриотично настроенному российскому обывателю, конечно же, хочется слышать и читать новости исключительно об успехах наших частей и соединений на всех участках двухтысячекилометрового фронта специальной военной операции, о ежедневном освобождении всё новых и новых населённых пунктов, об огромных потерях в рядах врага и о его повсеместном отступлении. Но на любой войне картина очень редко складывается столь благоприятным для одной стороны образом.
В этой связи достаточно вспомнить показательный эпизод заключительного периода Великой Отечественной – контрнаступление немцев у озера Балатон в марте 1945 года. Несмотря на то, что исход войны к тому времени уже не вызывал сомнений ни у одного здравомыслящего человека, враг нанёс мощный контрудар и даже смог местами продвинуться в глубину наших оборонительных порядков на 30 км. Да, натиск противника был в итоге успешно отражён, и сразу за этим последовало наше наступление, но ведь и расклад сил был тогда совсем иным!
А сегодня мы должны принимать во внимание тот факт, что на стороне противника воюет практически весь коллективный Запад, без всеобъемлющей финансовой и военно-технической поддержки которого киевским режим потерпел бы быстрое и сокрушительное поражение ещё в 2022 году. С этим утверждением не спорят ни на Украине, ни на Западе. Таковы реалии, и их надо учитывать, а не строить иллюзии!
Поэтому, когда тот же военный блогер Юрий Подоляка в конце августа заговорил об активных контрнаступательных действиях противника сразу на нескольких участках фронта, в том числе и под Святогорском, где наши войска вынуждены были откатиться назад и оставить два населённых пункта, это не стало для людей, следящих за ситуацией на фронте и понимающих суть происходящего, каким-то ужасным шоком. Хотя, конечно, новость никак нельзя было отнести к числу приятных, но на других направлениях российские соединения продолжали наступать и добиваться значимых успехов. А игры в одни ворота почти никогда не бывает. Как говорится, где-то убыло, а где-то прибыло. Ничего необычного, одним словом.
Но тут вдруг последовало сообщение об освобождении Святогорска. Впору было впасть в когнитивный диссонанс. Как? Ведь именно на этом участке фронта ещё пару дней назад наши ребята с большим трудом героически сдерживали мощный натиск брошенных в наступление вражеских резервов. Неужели произошло какое-то чудо, кардинально изменившее ситуацию? Этим вопросом задался, видимо, и Михаил Звинчук, автор и ведущий канала «Рыбарь».
В своём разборе сложившейся ситуации он, на основании тщательного анализа видеоматериалов и конфигурации условной «линии фронта» на этом участке, пришёл к выводу, что передовые подразделения группировки войск «Запад» находятся аж в десяти километрах от Святогорска, а в нём самом нет даже отдельных небольших групп российских бойцов. То есть, по мнению Звинчука, налицо ещё один «авансовый доклад» об успехе, которого, на самом деле, пока нет.
Конечно, заключение неофициального ресурса – не истина в последней инстанции. Минобороны РФ пока эти сообщения не подтверждало, и не опровергало. Но, согласитесь, если аналитика «Рыбаря» верна, есть о чем задуматься.
Как обстоит дело в действительности, судить «с дивана» не берусь. Но почему-то сразу вспоминается Купянск, «полностью освобождённый» всё той же группировкой войск «Запад» ещё 20 ноября 2025 года, и Боровая, «освобождённая» ею же 16 мая года текущего. Напомню, что Купянск едва не оказался полностью утерян и был частично удержан лишь благодаря настоящему героизму российских солдат. Его освобождение завершается только в настоящее время. Ну, а Боровая, судя по сообщениям с мест, до сих пор находится под полным и безраздельным контролем врага.
Что тут можно сказать? Если принять реальность таковой, какой её рисуют Звинчук и Подоляка, то нельзя умолчать о том, что современная война ведётся не только непосредственно на поле боя, но и, в том числе, в информационном пространстве, а далёкие от истины «авансовые доклады» подрывают доверие российских граждан к официальным источникам информации. Куда они в таком случае устремляются для прояснения картины? Правильно, на вражеские ресурсы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями…