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Регионы России

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Украина получила только 10 истребителей F-16 из 79 обещанных

Украина получила только 10 истребителей F-16 из 79 обещанных

За последние месяцы Украина получила лишь малую часть обещанных истребителей F-16. По данным газеты The Economist, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уже имеется 10 таких самолетов, но ожидается, что к концу этого года их количество увеличится до 20.

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