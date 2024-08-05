Украина получила только 10 истребителей F-16 из 79 обещанных

За последние месяцы Украина получила лишь малую часть обещанных истребителей F-16. По данным газеты The Economist, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уже имеется 10 таких самолетов, но ожидается, что к концу этого года их количество увеличится до 20.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии