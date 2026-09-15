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За пять лет число многодетных семей в Ивановской области выросло более чем на 40 процентов

За пять лет число многодетных семей в Ивановской области выросло более чем на 40 процентов

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения Ивановской области, сейчас в регионе проживают 11 565 многодетных семей, в которых воспитывают 37 417 детей.

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