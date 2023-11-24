Атмосферное давление в Москве достигло рекордно низкого значения за последние 50 лет Также можно использовать следующий заголовок: Москва переживает рекордно низкое атмосферное давление за последние 50 лет

Атмосферное давление в Москве достигло рекордного значения за последние 50 лет. Согласно данным Центра погоды Фобос, показатели барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба — это ниже, чем когда-либо ранее зарегистрировано.
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