Показываем как сделать всегда сочные рыбные котлеты. Универсальный рецепт, который подойдет для любой рыбы

Рыбные котлеты несложное и очень вкусное блюдо, для которого можно брать самую недорогую рыбу. Как и везде, здесь есть тонкости – сейчас мы покажем, как сделать котлеты так, что даже фарш из минтая всегда будет получатся сочным.
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