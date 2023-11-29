Показываем как сделать всегда сочные рыбные котлеты. Универсальный рецепт, который подойдет для любой рыбы

Рыбные котлеты несложное и очень вкусное блюдо, для которого можно брать самую недорогую рыбу. Как и везде, здесь есть тонкости – сейчас мы покажем, как сделать котлеты так, что даже фарш из минтая всегда будет получатся сочным.