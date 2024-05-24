Артюхов предложил включить состязания «Северный характер» в планы Минспорта РФ

Экстремальные соревнования «Северный характер», проводимые на Ямале, могут сделать общероссийскими. С таким предложением выступил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
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