🐶 В Симферопольском районе неравнодушные волонтёры и предприниматели строят приют для животных Специалисты делают замеры для дверных и оконных рам.
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🐶 В Симферопольском районе неравнодушные волонтёры и предприниматели строят приют для животных Специалисты делают замеры для дверных и оконных рам.