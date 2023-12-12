Финансист из Челябинской области оказался потомком великого математика

В семье хранились документы 300-летней давности. "Разгадать" их помог специалист по генеалогии.Сотрудник минфина Челябинской области Вадим Баженов решил разобрать семейные архивы, которые достались от отца.
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