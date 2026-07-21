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Китай приблизился к запуску крупнейшей в мире импульсной ГЭС на 500 МВт: ключевой узел прошёл испытания

Китай приблизился к запуску крупнейшей в мире импульсной ГЭС на 500 МВт: ключевой узел прошёл испытания

Первый гигантский шаровой клапан для гидроагрегата с «турбиной Пелтона» успешно выдержал испытание давлением 9 МПа и подтвердил готовность к работе на самом сложном проекте такого классаНа строящейся ГЭС Datang Zhala в Сицзане успешно завершились гидростатические испытания первого шарового впускного клапана для гидроагрегата мощностью 500 МВт.

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