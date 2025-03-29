В ЕС начал действовать запрет на реэкспорт российского СПГ В Евросоюзе вступил в силу запрет на перегрузку российского СПГ для его дальнейшего экспорта в третьи страны.
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В ЕС начал действовать запрет на реэкспорт российского СПГ В Евросоюзе вступил в силу запрет на перегрузку российского СПГ для его дальнейшего экспорта в третьи страны.
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