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Школьники и студенты опять громят Францию

Школьники и студенты опять громят Францию

Протесты и погромы со стороны молодежи во Франции стали уже какой-то традицией, начиная с 1968 года Фото: Kiran Ridley / Getty Images.

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