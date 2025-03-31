Рынок захлебнулся маслом

Кризис перепроизводства в масложировой отрасли говорит о системных просчетах компаний и регулятора, делавших ставку на рост выпуска продукции, а не на расширение сырьевой базыTASS Масличные культуры — самые рентабельные в растениеводстве, поэтому несколько лет подряд их производство рослочитайте на monocle.
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