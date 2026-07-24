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Побег дочери к молодой мачехе и сорванный спектакль с бывшим мужем: как сегодня живет Татьяна Арнтгольц

Побег дочери к молодой мачехе и сорванный спектакль с бывшим мужем: как сегодня живет Татьяна Арнтгольц

Многие годы актриса Татьяна Арнтгольц помогала людям находить потерянных близких в эфире известной телепрограммы, даря надежду миллионам зрителей.

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