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Сноб

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Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 8–14 октября. Неделя со «Снобом»

Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 8–14 октября. Неделя со «Снобом»

Провести ночь на концерте musicAeterna, услышать российскую премьеру «Песен святого ветра» для четырёх хоров в атриуме «Гаража» или увидеть, как современные художники переосмысляют русский стиль в усадьбе Муравьёвых-Апостолов.

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