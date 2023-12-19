Победитель чемпионата «Профессионалы» из Татарстана рассказал о встрече с Путиным

АЛЬМЕТЬЕВСК, 19 декабря, ФедералПресс. Студент четвертого курса Альметьевского политехнического техникума Илья Замарацких одержал победу во Всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».
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