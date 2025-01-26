Мошенники научились перехватывать смс-сообщения и направлять на другой телефон

По информации британского издания Daily Mail, эксперты в области кибербезопасности предупреждают о серьезных уязвимостях в системе SMS-сообщений и рекомендуют пользователям отказаться от этого способа общения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии