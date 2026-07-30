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Минское «Динамо» уступило «Нефтчи», но вышло в следующий раунд отбора Лиги конференций

Минское «Динамо» уступило «Нефтчи», но вышло в следующий раунд отбора Лиги конференций

Минское «Динамо» в Болгарии потерпело поражение от азербайджанского «Нефтчи» (0:1) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, но вышло в следующий круг благодаря победе в первой встрече (4:2).

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