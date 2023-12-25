Офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить нужное оружие

Как заявил на условиях анонимности в интервью The Independent старший офицер ВСУ, Россия парализовала военную промышленность Украины, лишив ее возможности производить необходимое снаряжение, к тому же новым оружием Москва постоянно вынуждает Киев менять свои запросы по поставкам к западным странам.
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