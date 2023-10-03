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Пашинян решил ударить по русским телеканалам. В России дали достойный ответ

Пашинян решил ударить по русским телеканалам. В России дали достойный ответ

Сенатор Карасин пообещал следить за ситуацией в Армении, где день ото дня растут антирусские настроенияНа прошлой неделе стало известно, что руководство Армении обсуждает вопрос прекращения вещания русских телеканалов.

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Серж Южанин
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16 час.
Серж Южанин
Ответить
16 час.

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